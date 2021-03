Un torbellino de sábanas

Tenía yo un apartamento hace años en la costa de Santa Eulària con una cocina tan minúscula que no había manera de arrimarle una lavadora sin que me viera obligado a salir al balcón. O ella o yo, los dos no cabíamos; lo nuestro era una historia hogareña imposible. Así que la ropa me la lavaba una mujer mayor que vivía cerca con su marido en una casa rodeada de cultivos que ambos atendían con el primor que solo los payeses ibicencos saben dispensarle a la tierra. Me había sido recomendada por ser toda una profesional que disponía, además, de lo último en lavadoras y secadoras, una autoridad en esa materia. Me decía que en su casa solo entraban las de marca alemana, literal. «Y que mi madre desde el cielo me perdone», añadía luego con una sonrisa traviesa que marcaba aún más los surcos de un rostro tostado por el sol Me explicó que a su progenitora, de aquellas ibicencas que solo vestían el traje tradicional, no le agradaban nada los alemanes, un sentimiento extraño en una isla tan hospitalaria por lo general con sus visitantes, con independencia de su país de origen. Parece ser que la buena mujer siempre refunfuñaba lo mismo al tratar esporádicamente con algún turista de esa nacionalidad en verano: «Els alemanys són molt dolents, molt dolents!». Nunca se supo la razón de su animadversión. Puede que instintiva, algo así como la germanofobia que exhibió Margaret Thatcher hasta el final mismo de su mandato. El caso es que, a pesar de su madre, mi payesa era adicta a la tecnología alemana, ironías de la vida. Idéntica predilección sentía su marido, pero con los coches. Era lo que se dice un matrimonio bien avenido; coincidían en esto y en otras muchas cosas, más humanas que divinas, toda vez que los payeses acostumbran a ser prácticos. Encima, y para disgusto de su difunta suegra, el marido hablaba el alemán con fluidez como consecuencia de haber trabajado de joven en la industria turística. Al igual que tantos otros payeses, ayudado por su esposa compaginaba el cultivo de la tierra con trabajos relacionados con la hostelería. La temporada turística es tan crucial en Ibiza que suplanta el calendario agrícola, el familiar, el amatorio y el que haga falta. A veces, mientras que aguardaba yo a que su mujer acabara de plegarme la ropa limpia, hacía mi espera más agradable invitándome a probar su licor de hierbas al son de las muchas anécdotas que narraba de su dilatado pasado, ahora que estaba a punto de jubilarse y repasaba su vida.