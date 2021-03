Un año para recordar

Un año de silencio, soledad y miedo. Doce meses tensionados, deprimidos y casi todos (siempre hay quien pesca en aguas revueltas) contra las cuerdas. Tanto tiempo después la amenaza se mantiene pero ahora, y aquí está la diferencia, dependemos de nosotros mismos. Sabemos cómo controlar el virus pero parece que no hay manera de activar una vacunación masiva que dicen ahora que se iniciará el lunes pero que llega tarde y que dependerá de las dosis que recibamos. Los datos de contagios están a niveles de agosto y en la calle la gente ya se atreve a esbozar una media sonrisa de optimismo bajo la opresora mascarilla. ¿Qué haremos mal para que todo se vaya al traste? Esta es la duda que atormenta al escéptico forjado en años de decepciones, de quien sabe que si algo puede salir mal o quedar a medias, y si el resultado además depende de las instituciones, saldrá mal. Quería dedicar este artículo a los bancos de los paseos, olvidados durante décadas y a los que regresamos porque no hay bares en los que mimar la amistad y perfeccionar la empatía. Pero me puede el temor a lo irremediable. Lo prioritario es salvar vidas y ya sabemos cómo hacerlo. Ahora toca recuperar la economía y tenemos la herramienta. A ver cómo estamos en mayo...