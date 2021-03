La irresponsabilidad del responsable

Les confesaré que como periodista (alejado del ímpetu juvenil y entrado en la decrepitud de la experiencia) me hubiera gustado ser como mi amigo Domingo Marchena y contar historias de héroes anónimos que los descubres por casualidad o por un chivatazo de quienes conocen su obra y su humildad. Para ‘historias para no dormir’ estaban Allan Poe y Chicho Ibáñez Serrador que las escribieron y cómo. Pero a veces te cruzas con la parte negativa de esta profesión y suele ser en primera persona. Supongo que esta no es una historia singular, porque se deriva de las irresponsabilidades de los responsables (bueno los que deberían ejercer la responsabilidad) y a poco que se prolonguen en el tiempo pueden convertirse en algo generalizado y al final en norma de despiste al ciudadano que paga sus impuestos. Una vez pasado el covid y generar anticuerpos (muchos, dice mi doctor) en previsión sobre la norma del PCR obligatorio para entrar en Baleares (les hablo del 20 de diciembre del año I del covid) llamé al Infocovid y muy correctamente me informaron que no debía hacerme la prueba porque podría dar positivo pese a tener anticuerpos. Con presentar el resultado de los análisis era más que suficiente (qué bien funciona este servicio, pensé con agrado) El 28 de diciembre, día de los Santos Inocentes en el aeropuerto de Ibiza, previa comprobación de mi QR preceptivo donde declaraba que no tenía antecedentes penales (es broma) entrego mis análisis donde figuran todos los anticuerpos habidos y por haber. Sorpresa me dicen que no está en el protocolo y que debo hacer un análisis de antígenos. Entre, ‘un mire usted que me han dicho’ en tono de amigo, a ‘un no se enteran’ en tono de ciudadano cabreado, ha habido dos llamadas a Infocovid que me da la razón en la cuita.