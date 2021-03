La cuestión es que, si en su día nos propusimos evaluar a las fuerzas de seguridad para que no haya desequilibrados entre sus plantillas, ¿qué no deberíamos hacer para garantizar que quienes dictan y aprueban las leyes que regulan nuestra convivencia no son unos indigentes intelectuales? Los escaños del Congreso y el Senado deberían estar ocupados, desde un punto de vista erudito y organizativo, por la flor y nata de la sociedad civil. Sin embargo, cada vez se intensifica más la sensación de que se nos cuela un rebaño creciente de borregos.

A muchos pitiusos últimamente nos embarga la vergüenza ajena con las ocurrencias que la congresista ibicenca de Vox, Patricia de las Heras, difunde a través de las redes sociales. Su última perla coincidió con el Día de Balears, cuando la diputada feroz quiso vacilar al presidente del Gobierno, que había dedicado una felicitación a todos los isleños, respondiéndole: “Hoy celebramos la expulsión de los musulmanes y la reconquista cristiana de Baleares. Gracias por las felicitaciones Pedro”.

La parlamentaria, regodeándose en su incultura, pretendió reírse de Sánchez por haber festejado involuntariamente el triunfo de los cristianos, una pretendida onomástica supremacista en la que él no habría caído. La ignorancia es muy atrevida y la congresista ibicenca ni siquiera tuvo la precaución de comprobar el significado real del 1 de marzo. De lo contrario, habría descubierto que en realidad se conmemoraba la aprobación del estatuto de autonomía, un acontecimiento mucho más reciente que la reconquista y que, además, contradice los principios esenciales de su propia formación política, que aboga por recentralizar España y acabar con las autonomías. Aunque muchos ciudadanos le afearon el desatino, no tuvo la gallardía de admitir el error y pedir disculpas, confirmando a los ibicencos que les representa un personaje indocumentado y cerril.

Llueve, además, sobre mojado. Hace cosa de un mes esta misma parlamentaria empleó el tiempo que le pagamos los ciudadanos en rebuscar en el código penal argumentos para defender que las PCR por vía anal para la detección del coronavirus a enfermos inconscientes o agitados que no han dado su consentimiento constituye una violación y que el sanitario que la perpetra debe ser condenado a entre 6 y 12 años de cárcel. El nivel de necedad de dicha tesis provocó un aluvión de críticas, incluso en medios nacionales conservadores, donde a la diputada le respondieron que si nunca le habían puesto un supositorio o sabía en qué consiste una colonoscopia.

Dicha parlamentaria no es, ni mucho menos, la única cuyas declaraciones producen sarpullidos, pero es parte de la representación ibicenca y, sinceramente, merecemos algo mejor. No se trata de ideología, pues vivimos en una democracia y eso implica convivir con partidos de ideología radical y hasta peligrosa. Aquí el asunto es que las personas que deciden el rumbo del país cumplan unos requisitos mínimos; es decir, gente profesionalmente preparada, psicológicamente equilibrada y capaz de rectificar y no persistir en el error.

Esta fórmula agresiva y desnortada de hacer política surge de una búsqueda de notoriedad a base de divulgar astracanadas. Es parte de la actual tendencia a la sobreactuación, que siempre se multiplica cuando los extremismos ganan fuerza y protagonismo, contagiando de cólera hasta los discursos de las fuerzas moderadas. Sin embargo, las bufonadas parlamentarias tienen un límite y aquí el dilema es si se ha rebasado la frontera de la incompetencia.

Los filtros que cierran las puertas de la política a legos y mentecatos deberían aplicarlos los propios partidos, pero no lo hacen y ya hemos visto que son un coladero. Como en cualquier empresa, debería existir una cláusula de despido que permitiera revertir cualquier acta de diputado, senador, conseller o concejal mediante una recogida significativa y suficiente de firmas en la circunscripción electoral correspondiente. Y si se consigue, que corra la lista y acceda al escaño el siguiente nombre del mismo partido. La diputada de los test anales, de haber existido esta posibilidad, no habría durado dos telediarios.

Ayer celebramos el Día Internacional de la Mujer y quiero aprovechar para rendir homenaje a todas las mujeres de Ibiza y Baleares, políticas y de todas las profesiones, que cada día desempeñan su trabajo de forma ejemplar, con rigor y honestidad, lo que sin duda contribuye a que tengamos una sociedad mejor. Gracias a todas ellas.

@xescuprats