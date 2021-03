Como un canto rodado

El otro día estaba rematando la jornada con un paseo por el camino de Benimussa escuchando música. Caía la tarde y el viento que había soplado con fuerza durante horas había incendiado el horizonte mirando hacia la bahía. Me hice a un lado para dejar pasar a un coche y en ese momento vi con claridad, como a cámara lenta, cómo una de las ruedas pisaba una piedra del tamaño de un huevo de codorniz y salía disparada hacia mi cara. Volví la cabeza en un gesto instintivo y sentí un golpe seco y duro. Nada más. Aún con el susto y la sorpresa en el cuerpo me quité los cascos y comprobé que el único efecto de la pedrada era un rasguño en uno de los bien acolchados auriculares Marshall, a los que tengo más cariño desde entonces. Pasé la noche con el magín centrifugando, preguntándome si se podrían calcular las probabilidades de que en un camino tan poco transitado por peatones y vehículos coincidieran en el mismo punto y a la misma hora un caminante, un coche y una piedra y que esa única piedra saltara del asfalto con tan buena puntería y que en vez de dar en un ojo o en una pierna o en toda la boca acertara en un auricular en el que entre millones de canciones sonaba ‘Like a Rolling Stone’ de Bob Dylan. ¿No sería más fácil que me hubiera tocado la lotería?