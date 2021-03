Formentera, l'illa de ses dones

El març és el mes que dediquem a reivindicar el paper de les dones a la societat.

Però, enguany, març és diferent. El març d’enguany ens fa pensar inevitablement en el març de 2020. Perquè en uns dies farà un any que es va declarar l’estat d’alarma per la pandèmia de la covid-19.

Les nostres vides han patit un daltabaix i tot el que ens semblava inqüestionable ara està sent revisat. I, en aquest nou món que sembla estar sorgint, el paper de les dones està sent clau.

Les dones ens trobem a la primera línia de la crisi de la covid-19 en totes les seves vessants, en els serveis essencials com a treballadores de la salut, cuidadores, investigadores, policies o també en el món de la política, entre tants d’altres.

La crisi ha posat de relleu tant la importància fonamental de les contribucions de les dones com les càrregues desproporcionades que suporten. La pandèmia de la covid-19 ha posat de manifest el desequilibri previ existent entre dones i homes i l’ha accentuat. En tot el món, cada vegada més dones s’enfronten a un augment de la violència domèstica agreujada pels confinaments, a tasques de cures no remunerades, a l’atur i a la pobresa.

Malgrat que les dones constitueixen la majoria del personal de primera línia, existeix una representació inadequada de dones als llocs de major responsabilitat.

Les dones de Formentera també

han estat sempre un referent a la nostra illa quan tot era món rural i la denominaren «l’illa de ses dones». A finals del segle XIX i principis del XX, molts homes hagueren d’emigrar, i foren elles les que es quedaven al capdavant de les feines de la casa, de la cura dels infants i del camp.

Les dones durant aquest últim any, quan les escoles han estat tancades, quan les activitats extraescolars han estat suspeses, quan s’han hagut d’aïllar, igual que ja va passar al passat, han hagut de doblar esforços, conciliar, moltes vegades al mateix horari, la vida laboral amb la familiar, jugant, consolant, fent les feines de casa, fent de mestres i tot sense deixar de fer a la vegada la feina per la que era remunerada.

Són elles les que han hagut de conciliar i fer la feina a la vegada que els deures amb els seus fills. Estic segura que han estat moments durs i difícils, però que, com sempre, han deixat de costat totes les seves necessitats i han complit tractant de mostrar als seus infants i éssers estimats el millor dels somriures.

Aquests somriures i aquesta força que tenen seran traspassades a les nenes d’avui, que necessiten referents femenins forts en tots els àmbits de la societat, l’esport, la cultura, el periodisme, la política, la ciència, l’economia..., i en tots els nivells, també en els llocs de decisió, perquè en una societat més igualitària se sentiran recolzades, motivades i s’escoltarà la seva veu, defensaran el que els agrada, i lluitaran pels seus somnis.

Perquè en una societat més igualitària ningú haurà de deixar de costat les seves necessitats, perquè la feina compartida és menys feina i més agraïda.

La pandèmia ens està fent revisar els fonaments de la nostra societat. Està posant de manifest desequilibris però també fortaleses. Està reordenant les prioritats de les nostres vides. Si realment ha de servir per alguna cosa aquesta crisi, ara que fa un any que hi som immersos, i amb motiu del dia 8 en què commemorem el Dia de la Dona, que sigui també per fer visibles les desigualtats que patim les dones, per posar en valor les nostres fortaleses, per unir els homes a la nostra lluita per fer-nos valorar a tots i totes junts les petites coses que abans donàvem per suposades, i per agafar la mà de les nenes i nens que vindran després de nosaltres, que seran qui hauran de fer d’aquest món un lloc millor.