Fantástico Bill

Aquí se emplea el adjetivo en acepción de “formidable”, no de “fantasioso”, pues los números del ingeniero Bill Gates en ‘Cómo evitar un desastre climático’ no son fantasía, y él y su esposa son en bastantes cosas un soberbio ejemplo. Sin embargo, ahora lo es también (en otra acepción) de la incapacidad del sistema para ofrecer soluciones a sus propias devastaciones, porque lo que trasluce de sus cálculos es que el cambio climático, cuyos enormes riesgos denuncia, no podrá ser evitado con mejores técnicas para producir cosas, sino que exigirá una mutación social en nuestro modelo de consumo, que es tan absurdo como innecesario para generar verdadero bienestar. Así que cuando el autor del libro se pregunta (quizá sospechando el fondo de la cuestión) “¿Qué derecho tengo a sermonear a nadie acerca del medio ambiente?”, habría que responder: “Todo el derecho, pero por favor, vaya al asunto”.