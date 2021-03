Rentabilidad social

Miércoles 3 de marzo de 2021, desde ayer podemos tomar café en alguna terraza abierta en los diferentes núcleos urbanos de la isla. Solo hasta las seis de la tarde y si eres residente o no te has marchado de la isla antes del cierre perimetral de la fase 4 reforzada. Incluso puedes hasta comer si abren los que siempre han abierto para estos menesteres. Un alivio para muchos (los usuarios) y más de una preocupación para propietarios, que dudan de la rentabilidad económica de la medida de gracia. Especialmente para los restauradores que venían abriendo en los días previos a la Semana Santa. Con los que hemos consultado nos dicen que si se mantiene el cierre perimetral de la isla y aquí no pueden venir foráneos habrá que esperar tiempos mejores. En el recuerdo de casi todos ellos los ibicencos y mallorquines que invadieron Formentera allá por los finales de junio coincidiendo con la primera ‘normalidad’ del año pasado (alguno sacó el diccionario de ‘mallorquín’). Todo lo que se ha conseguido es fruto de un control exhaustivo de la situación que llegó a ser preocupante a mediados de febrero y que ha ido remitiendo hasta las cifras de esta semana, que son halagüeñas.