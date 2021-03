No llores, solo es Instagram

Los cohetes de plástico volaban, las figuritas de He-Man desafiaban acantilados a lomos de tigres verdes y los hidroaviones superaban cualquier Niágara, hasta que los anuncios televisivos de juguetes empezaron a incluir un rótulo que avisaba de que esas imágenes no eran reales, sino una simulación. Como siempre que surge un nuevo fenómeno, los influencers (personas que viajan, que se especializan en alguna disciplina, que cobran de marcas por ir a un sitio o mostrar un producto) están fuera de esa lógica. Parece que pertenezcan más al terreno del cuento que de la publicidad. Por eso anuncian productos sin decir, aunque se sepa, que les están pagando por hacerlo y viven vidas sin vivirlas necesariamente. Son actores, sí, pero actores de una vida inventada que hacen pasar por propia… hasta que, de algún modo lo es: Fake it until you make it. La Advertising Standards Auhtority, la organización para regular este tipo de cosas en Gran Bretaña, ha tomado cartas en el asunto. Ha prohibido que los influencers puedan usar filtros digitales rejuvenecedores, de los que convierten la piel en porcelana, si en el momento de llevarlos aplicados están anunciando, por ejemplo, un cosmético. Parece una tontería, pero no lo es. Explican varios estudios estadounidenses que, en la actualidad, la gente llega a las clínicas de estética con capturas de pantalla de ellos mismos con filtros de Instagram que los vuelven más lindos, con una belleza no ya canónica, sino casi transhumana. Es decir, no con la fotografía de esa actriz de Hollywood de la que quieres su nariz o de ese cantante de quijada perfecta, sino con versiones digitales estilizadas de uno mismo. Esto, claro, genera multitud de problemas, porque muchos jóvenes se muestran al mundo digital con sus filtros y luego tienen que afrontar la vida con un careto totalmente diferente (y ahí, claro, todo tipo de alteraciones y complejos).