A falta de bares buenas son excursiones

El semiconfinamiento económico, porque afecta especialmente al sufrido y siempre querido sector de la restauración (¡cómo os echamos de menos!), provoca una auténtica fiebre por el excursionismo, ese apacible deporte que hasta un servidor es capaz de llevar a cabo con escaso sufrimiento y un elevado grado de satisfacción; respirar aire fresco y conocer un poco más esta maravillosa isla son premios suficientes. Pero como en toda crisis que se precie, y esta llega a nivel Dios en todos los sentidos, no sienta a todos por igual. Los tiburones de la economía liberal seguirán engullendo negocios en quiebra y los bancos cobrando hipotecas y créditos a los mismos intereses; incluso los ayuntamientos, todos con cuentas millonarias en los bancos, no han tomado la lógica iniciativa no ya de dejar de cobrar absolutamente todas las tasas e impuestos, sino incluso de aplicar medidas más valientes (sé que devolver pagos tiene sus dificultades administrativas y legales, pero me pregunto quién hace las leyes y las normas: ¡coñe, nosotros, no me acordaba!). No me puedo ni imaginar cómo lo estarán pasando quienes llevan dos meses cerrados y siguen pagando todo lo que les toca. Para estas decenas, cientos de familias, ¿dónde están las administraciones?