Vuelve el deporte a Sa Pedrera

El partido que disputó ayer el Club Bàsquet Sant Antoni de la Liga EBA, que se enfrentó al Maristes Ademar, significó el regreso de la actividad deportiva al pabellón de Sa Pedrera. La instalación ha vuelto a recuperar su esplendor después de que el 22 de octubre de 2019 un fuerte temporal causara destrozos que han imposibilitado su uso hasta dieciséis meses después. El pabellón ha estado mucho tiempo cerrado, obligando a los clubes y deportistas que lo usaban a entrenarse y competir en otros recintos deportivos de la isla. Se aplicó la vía de emergencia para reparar la cubierta, luego se rehabilitaron las cristaleras y por último se colocó el nuevo parqué. Ha quedado demostrado que se ha tenido que esperar un largo periodo hasta retomar la actividad. La burocracia administrativa no es lo suficientemente ágil y práctica para solucionar más rápido problemas como el sufrido con el pabellón que se ubica en el Complejo Deportivo de Can Coix. Un problema que no es el mayor ni el más importante que sufre Ibiza en este maldito tiempo de pandemia del coronavirus, pero que refleja lo farragosas que son muchas veces las cosas en la Administración pública. Quedémonos con que el deporte ha vuelto al polideportivo de Sa Pedrera. Por fin.