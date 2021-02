Març i un fragment de literatura

És impertorbable i tal vegada perpetu l’aire, fresc i revolt, que de sobte puja pels entorns de Puig des Molins quan la primavera més nostra no vol encara treure el cap per entre nuvolades blanques -probable l’atzur també- seductores i de pàlpit evident, fàcilment comprovable. Entre el vidre trencat del matí i l’oratjol impenitent greu vull clausurar aquest fragment de literatura. Des del turó del sentiment la dona, nua de blanc hivern, ha tret les essències més pures de la seva memòria. I la memòria sempre/sempre és un arxiu, una biblioteca, un diccionari domèstic que et porta al paradís del record. Però aviat serà març, i del febrer -febreret curt més dolent que el turc- quedaran només uns dies, unes nits que aviat oblidarem perquè cal oblidar, amagar la força dels mots, l’escriptura àvida i frenètica que sovint ens tanca i barra el camins de foc i força. Espiritualitat, sentiment, amor de totes les coses, un tall, un gust gloriós de sexe quan de sobte arriba la nit i el poeta emèrit per la gracia de Déu vol sopar. Sopar amb excel·lent companyia femenina a la terrassa de qualsevol terrassa. Llavors se’n adona que les terrasses, totes les terrasses del món, romanen tancades per ordre governamental i fins nou avís legal i pertinent. Podré, però, evitar, segrestar el plor als primers tocs de tambor amb olor i aroma de processó de setmana santa tot just a tocar? La resposta ara per ara és gairebé impossible. Faré testament i beuré set -o vuit- gin-tònics. Aleluia, germans, aleluia.