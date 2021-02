Un año de cruda realidad coronavírica

u Hace ahora un año aún vivíamos en la inopia. Observábamos de reojo las excentricidades de los chinos, que confinaban ciudades de millones de personas enmascaradas para frenar un extraño virus que aquí seguíamos comparando con una gripe. En España sólo había cinco casos oficiales, aún ninguno en las Pitiüses, pero en las farmacias hacía días que se habían agotado las mascarillas. Mascarillas que durante meses las autoridades sanitarias desaconsejaron utilizar, pero que serían obligatorias más adelante en todos los ámbitos de la vida cotidiana, salvo en el hogar. «Nada fundamenta que la gente para ir por la calle se ponga una mascarilla», aseguró hace hoy justo un año el internista de Can Misses Ramón Canet en este diario. No la recomendaba tampoco en aviones ni aeropuertos. La alarma había saltado días antes en Italia, donde 50.000 personas ya estaban confinadas. Aquí seguíamos a lo nuestro, con fiestas, exhibiciones de trote, comidas populares. Planes. Aún nos faltaban dos semanas para darnos de bruces con el estado de alarma y la cruda realidad. Ahora, sería temerario ignorar los datos y volver a caer en esa inopia que nos llevaría a un desastre aún mayor del que ya vivimos. Este año terrible nos tiene que servir para aprender: no debemos ignorar la realidad.