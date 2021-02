Heroísmo sanitario

Semanas atrás, la situación en Ibiza alcanzó niveles muy preocupantes. A los sanitarios de la isla les faltaban manos para soportar la carga de trabajo. Como a Cecilia, vecina y amiga mía en una urbanización al norte de la isla. A ella también le han faltado manos, y tiempo para llorar y desahogarse. No tengo cerca ningún otro ejemplo que personifique tan bien el esfuerzo de todo un colectivo profesional que le ha hecho honor con creces al juramento hipocrático. Esta médico argentina dejó atrás su país hace muchos años para venirse a Ibiza a trabajar en la sanidad pública. Cambió el continente-patria de su país por esta pequeña isla aún más patria, pues al poco se le reveló como su verdadero hogar, un hogar pequeño pero engrandecido permanentemente por el resplandor azul de un mar irrepetible. Lo de vivir en un isla no era nuevo para ella. En Argentina la había rodeado un oceáno de tierra; ahora lo hacía un continente de mar. Al final, no importa, las islas somos siempre nosotros.

Cecilia se trajo a cuestas una pesada mochila de recuerdos; había sido médico rural en los confines argentinos, allí donde el idioma español hibrida a sus anchas −como si practicara el amor libre con las palabras− con el guaraní y el portugués, en la provincia de Misiones, fronteriza con Brasil. Se curtió como médico sanando en multitud de pueblos con nombres que nos evocan las novelas de García Márquez o Vargas Llosa. Aquella es una geografía desvalida donde la pobreza dibuja todos los lindes del paisaje.

Instalada ya en Ibiza, empezó a desempeñar su labor en los servicios de urgencia de los centros de salud. Venía con el corazón encallecido de «ver morir niños con padres a los que el dolor ni rozaba casi», pues en casa quedaban ocho o nueve más a los que alimentar. Al aterrizar aquí en una sociedad con mayor nivel económico, su vida dio un vuelco. No solo percibió lo bueno; también vio la otra cara de la moneda: el desquicio vital y cultural al que conduce a veces la abundancia. De atender partos, de repente, ¡zas!, pasó a intentar salvar jóvenes que caían de los balcones como higos maduros, «niñatos de veintipocos años con ínfulas de Superman» (el tristemente famoso ‘balconing’).

Pasaron los años y la vida laboral de Cecilia transcurrió en su rutina diaria. Pocas veces la veía yo en la urbanización, trabajaba mucho. Un día se levantó y le anunciaron que estaban en guerra, en pandemia nada menos. «Entramos en guerra», me dijo entonces, «porque de una bofetada nos dimos cuenta de que eso de ‘la mejor sanidad del mundo’ no existía, que solo éramos nosotros, poniendo el lomo, los que maquillábamos esta sanidad como la mejor del mundo». Al igual que el resto de compañeros, vivió momentos duros. «Cargo en mis espaldas», me confesó, «el dolor de que el primer paciente fallecido en Ibiza fue mío. Acudimos a su domicilio porque no remontaba de un cuadro pulmonar. Recuerdo su nombre, su cara y la fecha de su fallecimiento, todo. Tal vez un médico normal no retenga esos datos, pero esta médico que te habla, con el corazón ya fibrosado y que cruzó el mundo, lamentablemente no cuenta con esa capacidad». En aquellos primeros meses los sanitarios ibicencos, al igual que en el resto de España, tuvieron la fortaleza de resistir la brutal irrupción de la enfermedad sin apenas material de protección y bajo mínimos de personal. «Eso sí, sobrados de políticos», ironiza Cecilia desde la amargura.

En el embiste del covid a finales de este enero pasado, el esfuerzo ha sido sobrehumano. «Hemos vivido», me cuenta por wasap, «momentos de tensión extrema que solo podía sostenerse con descargas de adrenalina; hacíamos turnos maratonianos». Ha visto abatidos a compañeros con temple de acero, casi doblegados, «masticando el amargo sabor de la derrota». También los ha visto enfermar y sufrir las secuelas del covid, llegando a faltarles el aire con solo bajar unas escaleras. «Detrás de cada uno de mis compañeros», me escribe, «hay un libro con largas historias imposibles de resumir».

Sí, un libro que podría redactar tanto Cecilia como cualquier otro compañero. Ahí quedan, dando testimonio de servicio público, en pie, a pie, sin desmayo, a la vista de todos. Ni se esconden ni tienen lugar para hacerlo; ni siquiera entre los píxeles del online. Nunca la utilidad de nuestros impuestos se ha visto tan meridianamente clara como con estos profesionales de la sanidad. Pero su entrega ha ido más allá del mero deber y eso no se paga con dinero, sino con nuestro más profundo agradecimiento, con nuestro homenaje. Su gesta, que lleva sosteniéndose casi un año, merece permanecer en la memoria, pasar a la posteridad. Por ello, urge que sea percibida y aprovechada por la literatura, tanto por la poesía como por una nueva modalidad de crónica épica que le haga justicia y pueda así conservarse para siempre en nuestro recuerdo con las palabras precisas.