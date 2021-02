La prensa no es el enemigo

Se anudan así una serie de malentendidos. El primero es que sin prensa no hay manifestación que valga, el segundo explica que la prensa no necesita recurrir al victimismo, porque tiene la condena garantizada. El tercero es que las protestas agregadas durante una semana no tienen que ver con el encarcelamiento injusto del ego desmedido de Hasél, sino con el callejón sin salida de la pandemia social, véanse las algaradas equivalentes en países tan reputados como Dinamarca, Holanda o Alemania. El cuarto error es confundir a la prensa con el enemigo, pese a sus innumerables vicios. La animadversión hacia los periodistas no impidió a Jefferson concluir que «nuestra libertad depende de la libertad de prensa, que desaparece al limitarla». Y sin ánimo de intercambiar consejos por adoquines, lástima que los cachorros de la revolución no aprecien la gran oportunidad que les brinda el actual vacío de poder para tomarlo, en el punto cero de Occidente.

Mi respuesta revolucionaria no será escribir otro artículo tópico, sino leer la prensa de modo concienzudo, debatiendo cada contenido, maldiciendo más de la mitad de lo que se publica, sin restarle ni un ápice de su cuota de culpa en la sociedad que conllevamos. La leeré pagando y en papel mientras me dejen, porque es el reto que más indigna a los gurús del periodismo rendidos al autismo de las redes asociales. Esto sí que es una incitación a la revuelta.