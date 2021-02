No tenemos futuro, aviso

Soy un optimista irredento y por eso estoy convencido de que este verano tendremos una temporada digna. No será gracias a nuestros políticos, más perdidos que yo en un congreso de física cuántica. Será gracias a la ciencia que los tarugos de las redes denuestan amparados en su atrevida ignorancia. Las vacunas acabarán reduciendo al covid pero tardaremos varios años en recuperarnos social y económicamente. Pero somos el virus más reactivo y despiadado que ha conocido este planeta y volveremos a dar por saco, que eso nadie lo dude. La próxima pandemia, con más olas ya que tsunami, es el cambio climático. Y sólo podemos amortiguar sus efectos. Ese gran ideólogo del mal que nos quiere controlar a través de las vacunas (me troncho), Bill Gates, tiene a una legión de científicos a su servicio que han concluido que el cambio del clima provocará muchas más muertes que el covid, crisis económicas más duraderas y efectos sobre el medio ambiente que no se podrán revertir. Y si a escala insular somos incapaces de, por ejemplo, proteger la posidonia, como ha vuelto a poner de manifiesto un informe internacional, tenemos menos futuro que una dosis de Moderna o Astrazeneca en la puerta del Parlament. O nos ponemos las pilas o ya puede ir rezando cada uno a su dios particular.