Politicamente incorrecto

Permítanme desde la Mola decirles que no he quemado los contenedores de las basuras. Que no he tirado piedras (y les aseguro que tenemos para empedrar Barcelona) contra la oficina de la Caixa. Que no he saqueado el súper Avenida. Ni he firmado el manifiesto de los intelectuales pidiendo la libertad de Hasél (porque lo de intelectual no lo pone en mis tarjetas de visita). Ni he jaleado en las redes sociales el tuit de Echenique, porque no estoy de acuerdo en que un político esté en las «verdes y las maduras» según sople el viento o cambie de principios para imitar a Groucho (bendita sea la misericordia de Groucho que nos perdona cualquier renuncia a lo que queremos ser, para ser lo que somos). Señoras y señores podría ingresar en la lista de ‘políticamente incorrectos’ desde el punto de vista de quienes creen que la libertad de expresión es aquella que acaba con mi libertad. Me apunto a esa lista donde se encuentran ya muchos intelectuales con pedigrí, como Rosa Montero, Fernando Ónega (admirado siempre) y tantos otros que no se han rasgado las vestiduras por el cumplimiento de una ley en vigor. Aunque coincidimos en que esa ley debería cambiarse de forma urgente para adecuarse a los tiempos que nos ha tocado vivir. Sin renunciar a juzgar que el ‘arte’ de Hasél, consistente en denigrar personas, instituciones, pedir que le claven un ‘piolet’ a un ciudadano como usted o yo. Es simplemente una delirante amargura que debería tener un castigo adecuado; por lo menos la indiferencia de quienes creemos seriamente en la expresión artística como vehículo de comunicación en una sociedad civilizada. Lo peor de este episodio ha llegado después. Donde algunos desalmados (por calificarlos con generosidad) han dado rienda suelta a miles de frustraciones de una ‘generación perdida’ cuyo futuro está en entredicho según los cánones de un sistema que los ha dejado de lado.

Y otros, los peores, han encontrado el caldo de cultivo idóneo para expresar la violencia que forma parte intrínseca de su propia personalidad. Con estos dos sumandos y la mecha adecuada (Hasél) no es nada extraña la gravedad de los incidentes de estos días atrás en esa larga lista de lugares afectados. Ahora toca analizar muchos de los porqué. Me gustaría que la clase política hiciera un ejercicio de autocrítica y admitiera que ciertas declaraciones han debilitado y mucho aquellas instituciones que deben proteger las personas y bienes como les exige la propia sociedad… sin perder de vista cualquier exceso.