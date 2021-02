llama la atención

La labor de un oficial de la Policía Local de Santa Eulària, que no dudó en lanzarse al agua para rescatar a un pescador que había caído al mar el domingo en Cala Olivera y que no conseguía alcanzar tierra por el cansancio. El agente consiguió llevar a la orilla al pescador, que ya presentaba síntomas de hipotermia, donde fue asistido por el personal médico del 061, que le trasladó al hospital de Can Misses, para ser atendido también de algunas heridas superficiales.