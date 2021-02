La mudanza que el PP requiere para seguir siendo una alternativa de gobierno en este país es otra distinta. Parte de un cambio cultural y de principios que Casado no ha sabido impulsar y tiene que ver con las ideas. No con reemplazar una sede por otra, ni buscar un rasputín que moldee la última estrategia “transversal” que se le ha pasado por la cabeza al atolondrado líder de los populares y a su guardia pretoriana. Distanciarse de Vox quizás sea higiénicamente necesario pero no porque lo exija el PSOE que ha renunciado prácticamente a la socialdemocracia para formar parte del ala derecha de un frente antisistema juntándose con Unidas Podemos y estableciendo acuerdos de conveniencia con los separatistas. Para mantener a los nacionalistas españoles a raya es necesario dar la batalla ideológica del liberalismo constitucional y alentar un proyecto creíble para los ciudadanos moderados que no quieren estar a rebufo de lo que la izquierda imagina o propone para este país de acuerdo con los lo que lo quieren romper y fragmentar. Si no, al Partido Popular le aguarda el final de la UCD.