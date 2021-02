Fomento debe controlar a las compañías aéreas

Un informe encargado por el Ministerio de Transportes revela que las aerolíneas con los precios medios más altos han sido las más beneficiadas por el aumento hasta el 75% de la subvención del Estado de los viajes a los residentes en las islas, Ceuta y Melilla. El departamento que dirige el ministro José Luis Ábalos ha tardado un año en dar a conocer un documento de incuestionable interés para los ciudadanos, y lo ha facilitado incompleto, con información borrada alegando que es “confidencial’, pese a que se trata de datos sobre los precios medios de cada compañía y los traslados bonificados con dinero público en cada ruta y aerolínea. El informe ‘Análisis del impacto de las bonificaciones al transporte aéreo de residentes en regiones no peninsulares y posibles alternativas’ está redactado por tres economistas académicos coordinados por la Universidad Pompeu Fabra, a petición de la Dirección General de Aviación Civil. Por tanto, el oscurantismo de Fomento no tiene ninguna justificación, puesto que está hurtando a la población datos fundamentales para conocer cómo las compañías han aprovechado la subida del descuento para los residentes para engrosar sus ingresos. Los beneficiarios de ese aumento de la bonificación deben ser los residentes en regiones no peninsulares, que dependen de los aviones para desplazarse por multitud de motivos. Pero el aumento de los precios de los billetes por parte de las aerolíneas, que se detectó desde que la subvención aumentó del 50 al 75% en 2018, desvirtúa esta ayuda y distorsiona el sentido de la elevada inversión que hace el Estado para paliar las desventajas de la insularidad.