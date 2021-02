La esnob educación de Leonor

A la educación pública se acercan los Reyes cuando tienen que hacerse un reportaje fotográfico que vender a las revistas del corazón estilo «La Reina recicló una chaqueta de tweed en su visita a la escuela...». En la última apertura del curso de Formación Profesional en un instituto gallego, al ver pasar la comitiva encabezada por Letizia una alumna comentó jocosa que si llega a saber que acudiría el paje real, refiriéndose al funcionario que porta el bolso, el móvil y el abrigo de la jefa, hubiera llevado su carta a los Reyes. No querremos semejante desparpajo para la futura jefa del Estado, ni tampoco unos estudios tendentes a trabajar con las manos, ni unas instalaciones en forma de barracón y con el laboratorio convertido en aula. En el imponente castillo galés donde la formarán, Leonor no tendrá exámenes y aprenderá con ese tipo de conceptos esnob tan de moda, que se venden mientras suena al fondo una caja registradora: «movimiento educativo global», «curso interdisciplinario sobre teoría del conocimiento», «programa especial de creatividad», «asignaturas de servicio a la comunidad». De un planteamiento tan radicalmente molón y progre, y rodeada de hijos de multimillonarios y aristócratas (amén de alumnos excepcionales becados por filántropos mundiales) solo puede salir una Greta Thumberg de la Corona española, capaz de reciclar la vetusta institución y convertirla en algo no contaminante o como mínimo, híbrido. Si sus discursos de Navidad resultan tan aburridos como los de su padre no tendrá justificación. Si entre sus aficiones se encuentra el cobro de comisiones y frecuentar paraísos fiscales no será por falta de conocimiento. A mí me daría mucha pena mandar a mi niña de quince años tanto tiempo lejos de casa. Aunque peor va a ser tenerla en casa y sin trabajo a los treinta.