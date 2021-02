Génova expulsa al PP al completo

Génova y Ferraz, al igual que La Moncloa o La Zarzuela, no son edificios sino instituciones. La caduca prosa periodística los entronizó como catedrales del poder, para ahincar su trascendencia por encima de eventuales realquilados. De ahí que a Pablo Casado no le asista ningún derecho a abandonar con su altanería habitual el inmueble que generosamente le acoge, puesto que solo la sede le concede un título perdedor que nadie querría hoy disputarle. Al contrario, es Génova quien expulsa al PP al completo, por haber profanado su ámbito. El derrotado habitual de las elecciones está tan obsesionado con demostrar que su partido no ha sido condenado por corrupción, que ha olvidado que los edificios no delinquen.

El PP solo le da disgustos a Génova, de ahí que el edificio haya decidido desahuciar a un inquilino desagradecido. Los populares adquieren el status de partido emigrante, tan avergonzado de su desgracia que incluso disfraza de abandono voluntario la expulsión de su domicilio. La fuga de una residencia maldita es una insólita forma de exorcismo político, suerte que a Juan Carlos I no se le ocurrió sacar a la venta su residencia española antes de exiliarse. Se ignora si Casado ha consultado la oferta de idealista.com en Bruselas, pero los socialistas franceses no se han recuperado del abandono de su legendaria dirección parisina en Rue Solferino.

El problema de sede no afecta a Inés Arrimadas, porque lleva el partido puesto y pronto le cabrá en el bolsillo. Pedro Sánchez se anticipó a Casado, porque fue defenestrado de Ferraz y su gestión personalista indica que no ha retomado el contacto con el PSOE. El jefe de la triste oposición dice que perdió las catalanas por culpa del líder socialista, lo cual parece tan obvio como que Nadal ha sido eliminado en Australia por culpa de Tsitsipas. Sin embargo, no está claro si Casado se instalará en La Zarzuela, en una reagrupación de los damnificados del presidente del Gobierno.