Ses Feixes, patrimonio de la suciedad

u En los últimos meses he visto ufanarse a los próceres del Ayuntamiento de Santa Eulària, del de Ibiza y del Consell por sus logros medioambientales. Aceptamos como logro posar en una foto al lado de un contenedor o junto a una maceta con un geranio. También, y es justo decirlo, tenemos ya una flamante planta de triaje en Ca na Putxa. Y creo que es tiempo ya de hacer otra en ses Feixes. En el antaño valioso humedal, ya están dispuestos todos los residuos que precisaría la instalación para funcionar: plásticos, vidrio, telas, materia orgánica, incluso uralita. Están amontonados por todas partes, junto a portals de feixa que se caen a pedazos. Curiosamente, en ese lugar, para el que hay un plan de rehabilitación que sigue durmiendo en un cajón, no he visto hacerse fotos a Rafa Ruiz, ni a Vicent Marí ni a Carmen Ferrer. Lo entiendo. Es muy probable que en la imagen se colara algún ejemplar de la fauna que coloniza ses Feixes: la rattus rattus o, en traducción libre, alguna rata como un conejo. Las fotografías tomadas por Diario de Ibiza esta semana deberían llenar de vergüenza a los políticos, responsables de que una zona de alto valor ecológico e histórico (lo que queda de ella por la urbanización exacerbada), patrimonio de todos los ibicencos, sea un inmenso vertedero.