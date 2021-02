Jarabe de indulto contra el insulto

El rapero Pablo Hasél tiene razón cuando en «¡A por ellos!» dice que si Marx, Engels o Lenin vivieran en el Estado español serían llamados a la Audiencia Nacional, o al decir a los jóvenes para los que libertad es salir de fiesta que eso es solo libertad para servir al capital. Desde luego no hará amigos entre los que se flipan («estoy parándolos mientras tú te colocas»). Su detención en Lleida ha sido fácil, pues no se hacen amigos tampoco en el independentismo rapeando que la burguesía «me la suda si me oprime en castellano o en catalán». Así que, pensando que la mucha razón que alguna vez tiene el maldito Pablo podría compensar sus desmadres, si yo fuera Sánchez montaría un plató de urgencia en Moncloa y rapearía ante las cámaras, dando unos pasitos: «Mira, Pablo, no somos tan malos, a ti te indultamos sin dejar de dar palos». Y luego fuera, para que aprenda.