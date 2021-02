Señalé, denuncié y critiqué puntos hasta quedarme sin aliento, y también sin lágrimas. Nadé en el caos sin sumergirme y me empapé de superficie hasta las orejas.

Hoy, algo más serena y sin coraza, me descubro deambulando por cada uno de los lazos que nos unen, que no son pocos, forjados a base de trabajo, franqueza, amor y dosis de realidad. Y me zambullo, y soy consciente. No se ven, pero están. Como tantas otras cosas. Como el trabajo de la fotógrafa Valeria Sigal que, con sencillez y armonía, ha sabido captar la belleza de los cuerpos de los hombres y mujeres que aparecen en la serie ‘En tu habitación, días de cuarentena’, y que, por desgracia, el ciego y endeble filtro de Instagram no ha sabido apreciar, censurando sin tapujos una imagen de una joven con el torso desnudo y una mastectomía en uno de los pechos: valentía, coraje y vida en forma de cicatriz. Lo que no se ve.