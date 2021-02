No saben cómo me gusta que las instituciones me den ánimos para superar alguna de las crisis sicológicas derivadas de una depresión colectiva, como es en este caso el ‘casi un año de pandemia’. Nuestra ‘presi’ ha presentado una campaña de ‘mejórate chaval que esto tiene fin’. Me quedo con una frase de Alejandra Ferrer ese día y que resume a mi modo de entender lo que es una ‘crisis’ de esta magnitud en una isla como Formentera: “vivir una pandemia en un lugar como Formentera con muchos espacios al aire libre y sin aglomeraciones es uno de los hechos que hemos querido destacar”. Toma y yo… y el vecino del quinto primera cuyo horizonte se acaba en el vecino del quinto segunda que cierra la persiana para recuperar la intimidad. Les aseguro que somos unos privilegiados… incluidos los vecinos del segundo derecha (porque aquí no hay terceros, ni cuartos, como no sea algún hotel con permiso) porque al minuto de alejarse del núcleo urbano, encuentras un espacio abierto a toda tu imaginación para descansar del confinamiento y de alguna impertinencia momentánea derivada de una larga convivencia, de esas de ‘ya me lo has contado dos veces’. Aquí no sirve escuchar a Serrat, cantando eso de “niño deja ya de joder con la pelota”, porque o te vas o soportas el pelotazo ‘dos’ de los muchos pelotazos que vienen después. Si te alejas unos pocos minutos llegas hasta la orilla del mar, con playa o acantilado incluido, que te permite una perspectiva distinta, incluso de ti mismo. Dicho esto, me gusta que nos den ánimos para seguir adelante y lo hagan con las imágenes de Patricia Gea en esos tonos pasteles y con esos dibujos de niño medio aplicado que te relajan y trasforman la posible ‘mala leche’ de otro día más entre series, en una sonrisa cómplice con tu conviviente.