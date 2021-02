Las plagas bíblicas

Si Guetta acierta en su pronóstico, los ibicencos accederemos a nuestra propia versión del inolvidable soliloquio de la película Blade Runner: Yo he visto cosas que vosotros no creeríais: atacar naves en llamas más allá de Orion, rayos C brillar en la oscuridad cerca de la Puerta de Tannhäuser, raves y bacanales sobre las dehesas ibicencas hasta los confines de Portinatx. Todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia…

No solo lo dice Guetta. Ya son legión los analistas y psicólogos que anuncian que el despertar de la pandemia se traducirá en un huracán de desparrame y amor libre. Como anticipo, lo que ya está ocurriendo en el Madrid de la presidenta Díaz ‘Barra libre’ Ayuso. Solo el pasado fin de semana se denunciaron 250 fiestas ilegales y el desembarco de jóvenes extranjeros, sobre todo franceses, para armar en pisos turísticos los festivales que no pueden hacer en su país ya constituye un fenómeno. Eso, traducido a Ibiza, incluso con el sector del ocio clausurado, puede resultar ingobernable: urgencias colapsadas, macrofiestas ilegales en villas, desembarco de promotores y traficantes, prostitución…

Las autoridades pitiusas no podrán decir que no estaban avisadas. Cuentan, además, con los precedentes de la temporada pasada, en la que, pese a la llegada de un número significativamente reducido de turistas, se organizaron todo tipo de jolgorios irregulares y muchos resultaron imparables. Recordemos esas imágenes de policías a las puertas de los chalets, con cara de circunstancias y sin poder entrar.

A ello se suma el renovado optimismo que fluye por fin entre el sector hotelero ibicenco, gracias a los elevados índices de vacunación en el Reino Unido y las primeras reservas de ciudadanos británicos, que parecen indicar que la temporada arrancará en mayo. Si finalmente los ingleses aterrizan en aluvión y son mayoritariamente jóvenes, ya sabemos que no vendrán a visitar museos ni pasear murallas. El Consell Insular ha anunciado que la promoción se centrará en playas, cultura, gastronomía, etcétera. Ante la incertidumbre temporal, lo más adecuado, efectivamente, parece una estrategia orientada al público familiar. Sin embargo, incluso antes de que empiece, ya está siendo anulada por la venta de tickets para mayo y junio que conocidas discotecas, aún sin saber si abrirán, ya publicitan con su potente maquinaria de marketing.

En paralelo, en medio del baile de nuevos consellers, con la inesperada marcha a Mallorca de Agustinet, se ha anunciado desde el Govern otra prórroga de catorce días en el cierre de bares y restaurantes, que no abrirán al menos hasta marzo. Más de mes y medio de ruina añadida a la que ya arrastraban, que la ayuda paupérrima aprobada por el ejecutivo balear queda muy lejos de mitigar. El director general de Promoción Económica ha justificado la medida en la elevada ocupación de los hospitales a causa de la pandemia, algo que nadie le discute, y ha dicho que estas mismas restricciones se han adoptado en otros países. Sin embargo, se calla que casi todos esos estados han inyectado a las empresas perjudicadas suficiente capital público como para no verse abocadas al cierre y al correspondiente despido de sus empleados. En Ibiza el efecto dominó ya ha empezado y, al parecer, es desastroso.

Tal vez nuestra salud requiera que los bares y los restaurantes sigan cerrados a cal y canto, aunque hay dudas razonables al respecto, sobre todo en las terrazas. Y luego está ese pintoresco juez de Euskadi, de gatillo fácil en las tertulias, que ha anulado allí el cierre y las barras están operativas de nuevo.

En el antiguo Egipto las plagas bíblicas nunca venían solas. Ríos que se secaban, langostas arrasando cosechas, la población mermada por enfermedades… Ahora ha atacado el covid-19, luego ha seguido el empobrecimiento de las familias y el cierre de las empresas, y a saber qué nuevos efectos secundarios nos aguardan. En Ibiza, en todo caso, no estamos para más plagas y lo que ocurre con la hostelería ya puede considerarse como tal. Convendría que el Govern recapacitara al respecto, poniendo más medios, porque si no lo acabará pagando con intereses. Y a los demás solo nos queda tener paciencia y cruzar los dedos para que el arranque de temporada, sea cuando sea, no acabe en un desmadre.

