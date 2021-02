En las últimas semanas varias personas me han venido con el cuento de los helicópteros. Me explico: entre el negacionismo más delirante corre la especie de que vigilan nuestros movimientos con helicópteros, que incluso volarían de noche haciendo fotos. Al menos eso es lo que me dijo un señor que llamó al diario poco antes de mandarme a la mierda por mi insistencia en pedir una información fiable y contrastada. Cada uno es muy libre de creer lo que quiera, pero lo de los helicópteros no hay por dónde cogerlo. Primero porque desde el punto de vista práctico es completamente absurdo. Se me ocurren un montón de formas más sencillas de controlar a alguien o a una comunidad, como a través de esos teléfonos móviles que todos llevamos encima -y en los que nos aparecen anuncios sobre temas que hablamos con otros- o las redes sociales, en las que publicamos nuestras fotos, viajes, excursiones, comidas, amigos... Eso sin contar con que a los helicópteros la noche les confunde y que las fotos sin luz no suelen quedar muy nítidas. Supongo que el cuento de los helicópteros es la prueba definitiva del negacionista romántico. Algo así como ‘antes que la verdad oficial soy capaz de tragarme cualquier cosa’. ¿Y si fueran naves espaciales?