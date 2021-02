Una cultura disolvente

Nadie ejemplifica mejor este proceso de degradación cultural que Podemos. Sus políticas nada tienen de reformistas; al contrario, su discurso, de un infantilismo vacuo, se orienta a demoler cualquier elemento fundante de la sociedad: la historia común –que niegan o tergiversan abiertamente, como sucedió hace unos días con Al Ándalus–, la ciudadanía basada en derechos y libertades, la educación competitiva y de calidad, la noción misma de naturaleza humana y así un largo etcétera. Podemos es una especie de trumpismo a la española, es decir, una izquierda caribeña tan alejada de la realidad como cualquier otro populismo. El escándalo de su ineptitud en la gestión normaliza incluso que se contrate como niñera al servicio de Pablo Iglesias y de Irene Montero a un alto cargo del ministerio, lo cual habría provocado un alud de dimisiones en cualquier país mínimamente despierto. No es el caso, porque lo único que parece contar entre nosotros es la propaganda repetida una y mil veces.

La habilidad de Sánchez reside en haber colocado a los dirigentes de Podemos en cargos de poder, de modo que tengan que afrontar las consecuencias de su propio discurso. El cinismo de Iglesias acompaña este ejercicio, sin que hasta ahora parezca dañar sus expectativas electorales. De momento, por supuesto. Veremos qué sucede en Cataluña, donde el fracaso estrepitoso de Ada Colau en el Ayuntamiento de Barcelona podría pasarle factura. Pero resulta más difícil creer que, fuera de Cataluña –y de su momento político particular–, la carrera hacia el vacío del podemismo no tenga un coste electoral en las próximas generales y autonómicas.

Porque, al final, una sociedad –por muy desmoralizada que esté– busca estabilizarse, regresar a un punto de tranquilidad y reposo que le permita mirar hacia delante sin tanto rencor acumulado. También porque, tras una tormenta de emociones, las sociedades necesitan recuperar la calma de los afectos familiares, en lugar de la división como única política cultural. La presencia de Podemos en la vida pública española quizás haya tenido precisamente esta virtud: desnudar determinadas tramas ideológicas cuyo único motor es el resentimiento. No la justicia, imprescindible. No la modernización, inevitable. No el exigible reencuentro entre los distintos. Nada de todo eso: sólo el resentimiento chillón y el remolino disolvente de la nada.