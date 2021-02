La justicia gestiona la pandemia

Los tribunales han decidido la reapertura de bares y restaurantes del País Vasco, cerrados por decisión gubernamental para tratar de controlar el contagio de la gran pandemia en momentos álgidos de la misma. Como es lógico, los jueces han aplicado criterios estrictamente jurídicos, y no hay razón para dudar ni un segundo de sus argumentos, perfectamente fundamentados.

Ahora bien: lo que subyace bajo esta sentencia no solamente es la economía de los bares y restaurantes vascos sino la vida de la gente. Es muy dudoso que tenga sentido que la protección de los ciudadanos frente a una pandemia mortífera y altamente contagiosa quede en manos de juristas de acreditada solvencia y no de especialistas en pandemias y de las autoridades que les escuchan porque es su obligación.

Tuvo que haber habido algún medio de no emitir esta sentencia o de desactivarla por causa de fuerza mayor. Los legos en derecho siempre hemos pensado que lo que no es de sentido común no es justo, y seguimos creyendo que no nos equivocamos en absoluto en esta apreciación.