Enhorabuena, Inés Juan Altamira

En el mundo del deporte la gloria se la llevan los campeones. Lógico y normal. El ganador es el ganador. Pero no se puede dejar de lado a los subcampeones o a los terceros clasificados. Valgan estas líneas para felicitar a la futbolista ibicenca Inés Juan Altamira y, por extensión, a todo su equipo, el EDF Logroño, que este pasado sábado jugó contra el Barcelona la final de la Copa de la Reina de fútbol. Se impuso el conjunto catalán por 3-0 al bloque riojano, un club infinitamente más modesto que trabaja con ilusión. Por tanto, llegar a disputar una final es un logro para el Logroño y para Juan, que ha luchado mucho para estar donde está. La isleña lleva ya nueve temporadas en la Primera División femenina de fútbol en España, la máxima categoría. No es fruto de la casualidad que se aguante tanto en la élite del balompié femenino, siempre a la sombra del masculino y sin recibir el mismo tratamiento. La ibicenca se formó en el Atlético Jesús y siempre tuvo claro que quería ser profesional. Lo es con todas las letras y lleva una trayectoria que no se puede obviar. Empezó en el Levante Las Planas y se tiró seis campañas en el Espanyol, incluso siendo capitana. Ahora está en el EDF Logroño y seguro que le quedan algunos años más en Primera.