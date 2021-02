D'enamorats i de catalans

D’enamorats que s’estimen i es desitgen i de catalans, no sé si de manera impacient i compulsiva, que de tot hi ha a la vinya del senyor o de la senyora. Depèn. Tot sempre depèn. Gent de Catalunya voluntariosa a l’hora d’executar un compromís cívic i a la vegada de compromís electoral. Perquè demà diumenge i el calendari amb rotunditat ho confirma, és 14 de febrer, diada dels enamorats i de forma paral·lela a Catalunya es celebren entre emoció intensa i inquietud molt concreta eleccions al Parlament. Amor i política. Sexe i sexe que política, tota la política, no deixa de ser una interpretació, un símbol i una metàfora de la nostra desaforada vida sexual i per molts anys i bons, estimat lector. I lectora, és clar. La diada de sant Valentí, que no és pas un invent d‘El Corte Inglés com sovint s’ha dit, històricament coincideix en l’anomenada matança de sant Valentí quan en aquells temps ,anys vint, i a la ciutat de Xicago, un il·lustre ciutadà, Al Capone, organitzà la gran massacre, més de vint morts a un obscur garatge. Venjança a tots els nivells. I així ho contà Billy Wilder a ‘Con faldas y a lo loco’, acompanyat d’un trio extraordinari, Lemmon/Monroe/Curtis. Una jornada carregada de plaer. A l’altre costat, a 160 milles nord, tot creuant la Mediterrània, al Principat la cosa és política i de tensió assegurada. Catalanets voluntariosos, catalans de pàtria i de ràbia, poble sencer que al límit del tòpic oscil·la entre el seny -una cosa horrible- i la rauxa que és espectacle senyalitzador de cors palpitant i que batega enmig de la tenebra i de la llum claríssima d’un dia d’estiu. Barreja de tot, còctel de passió amollada, sentiments i càlcul polític per a un sant Valentí que amb tota probabilitat passarà a la història. Amor i política. Amèn.