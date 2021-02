Ya no valen más excusas en Can Bonet

El propósito de acabar con las barreras arquitectónicas en ses Païsses y Can Bonet es digno de elogio. Lo impulsa el edil del PI Joan Torres, que lleva el departamento de Obras Públicas de Sant Antoni y además es teniente de alcalde, y le secunda sin ambages José Ramón Martín, concejal de Ciudadanos y de esa barriada. El objetivo es adecuar (en lo posible, claro) una zona cuyo urbanismo es anárquico, crear aceras donde no las hay, hacer más anchas las existentes (no son pocas las que tienen menos de 40 centímetros) e intentar que Telefónica y Endesa limpien sus marañas de cables y sus bosques de postes, que clavan impunemente en medio de las aceras. El papel del PP es clave, pues de esa formación, que durante décadas miró a otro lado mientras los propietarios hacían de su capa un sayo en ses Païsses, depende que se dé vía libre al proyecto o que se obstaculice y se siga allí como siempre: sin hacer nada por miedo a enemistarse con algunas familias y perder su apoyo electoral. Ya no valen más excusas ni dilaciones. El PP debe facilitar la tramitación de ese plan y no puede escudarse en la necesidad de alcanzar un consenso total con los propietarios para dar su visto bueno. El interés de una decena de familias no puede primar sobre el de 5.000 vecinos.