El bienio negro

Me pregunto si servirá para algo haberle visto las orejas al lobo. Supongo que no, que seguiremos con el monocultivo vacacional. En cualquier caso, hemos visto su fragilidad. Y que lo impensable, sucede. Hoy es la pandemia, mañana puede ser la competencia dormida de Túnez, Egipto, Croacia, Turquía o Marruecos. El turismo es volátil y los destinos turísticos envejecen. Urge reinventarse. Urge encontrar aportes productivos complementarios.

Nuestro músculo es y será el turismo, por supuesto, pero ¿no hay vida más allá del turismo? Recuerdo Can Ventosa y la fábrica de alcoholes de la avenida de España. ¿Por qué no ahora? Ahí está el sector agropecuario que capea sin problemas la marejada. Tenemos viñas rentables y buenos vinos, vuelve a rendir la algarroba y volvemos a plantar almendros y olivos. ¿Por qué no insistimos en ello? Las cooperativas pueden rentabilizar el minifundismo. Y cambiando de tercio, me mosquea que los italianos vendan al mundo algo tan simple como la pizza y nosotros no sepamos vender nuestros extraordinarios higos, nuestras increíbles sandías, nuestras cocas de verdura, sobrasadas, magdalenas, greixoneres y flaones. No podemos tener 34.312 demandantes de empleo.