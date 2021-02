Un hervor de pétalos hace temblar los almendros en flor tras haber permanecido meses como esqueletos de leña. Sus flores son copos de nube que se posan aquí y allá hasta cubrir sus ramas con vellocinos blancos. Hay blancuras que relucen más que el oro cuando prenden en el beso del despertar. Aún no escuece el sol; ni las orugas saben todavía que unas alas de seda multicolores, aún en el telar de su metamorfosis, las van a consagrar pronto como criaturas ingrávidas. Queda un trecho de invierno, las hormigas no lo ignoran y permanecen aún bajo tierra como sismógrafos vivientes, atentas a cuando llegue el temblor de la vida rebrotada. Pero el almendro es árbol jornalero que no necesita de primaveras para ponerse en pie y echar a andar a la manera de los árboles: recorrer las sendas del aire.