La carrera desesperada

No hay nada más desesperante que la imposibilidad de realizar un trámite en internet, ya sea darse de baja de un servicio o intentar comprar un cepillo de dientes (mejor en el negocio del barrio). Supongo que será porque no tienes a nadie delante sobre quien volcar tu impotencia y mala baba. Pero si encima de ese trámite irrealizable depende la supervivencia de tu negocio y el responsable de tu ataque de nervios es una Administración, la apoplejía está garantizada. En el primer día para que la restauración y los otros sectores afectados por las restricciones puedan tramitar las ayudas de Consell y Govern de 1.500 euros al mes hasta marzo, se han registrado más de 400 peticiones. Teniendo en cuenta que el Consell espera que se apunten poco más de mil, el dato muestra la desesperación de la patronal, que ha agotado su colchón, no ingresa un euro y tiene que seguir pagando los gastos. De ahí la importancia de que las administraciones eliminen tasas e impuestos, porque el Consell, el Govern o el ayuntamiento son de todos y de todos se alimentan. Y de que la tramitación de las ayudas directas sea ágil y sencilla. Nuestra economía es pequeña y si uno tose, el resto se constipa. Y ahora estamos sufriendo una neumonía gravísima que nos tiene en la UCI.