Villafáfila, vete ya

Mi padre tiene 94 años y calcula que hasta abril no le van a vacunar contra el covid. ¡Abril! Mientras el señor Vallès espera, como tantos otros mayores en riesgo, a que le pongan el antídoto, el señor Villafáfila, a sus cuarenta y pico, ya está vacunado. Y desde el primer día. ¿Porque era usuario de un centro de mayores?, ¿porque era sanitario en primera línea contra el covid? No, amigos. Porque es nada menos que el coordinador de vacunación de Balears y el primer día, en una residencia, además de posar para la foto, decidió que él también se vacunaba. Que igual vio el nombre de Pfizer y pensó que era otra cosa y aquí estoy yo criticando sin saber. Para justificarse ante los medios cuando trascendió la noticia (Salud ya se había encargado de ocultárselo a la ciudadanía), Carlos Villafáfila aseguró que lo hizo porque «sobraron dosis». Vamos, que nos hizo un favor, porque no quería «que se desperdiciaran». El caso es que en ningún supuesto contemplaba Salud que las dosis sobrantes acabaran en el brazo de un carguito del PSOE, sino en el de una persona vulnerable. Lo peor es que ahí sigue, él y los otros seis jetas, pagado con dinero público. Y Francina Armengol, Pilar Costa y Patricia Gómez continúan protegiéndole. ¿Y los mayores? Que se esperen.