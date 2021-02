Que el centro de exámenes de conducir de Santa Gertrudis no funcione desde el pasado mes de diciembre. La obra que se llevó a cabo en la instalación, la renovación de la capa de rodadura, es por lo visto «una auténtica chapuza», según denuncian las autoescuelas, y la Jefatura de Tráfico de Balears aún no le ha dado el visto bueno. A juicio del propietario de una de las autoescuelas de Ibiza, las condiciones del asfaltado y la señalización no permiten examinar y tampoco dar clases, pese a que esta actividad sí puede llevarse a cabo. El Consell, por su parte, asegura que el pavimento está en óptimas condiciones y que solo precisa del desgaste por rodadura.

El gran número de personas que han participado en los cribados masivos que se han llevado a cabo en Ibiza, y que supone más del 16% de la población. En Sant Josep, los test han arrojado una tasa de positividad muy baja, de apenas el 0,3%. Los lugares con más positivos encontrados fueron aquellos donde, cuando empezaron los cribados, había más casos: Vila y Sant Antoni.