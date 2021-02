Covid, temporada 1

Hoy se cumple un año de la confirmación del primer caso de covid en las islas, un británico residente en Mallorca que había levantado sospechas dos días antes y por el que se había activado el protocolo covid-19. Aún no nos había entrado el miedo en el cuerpo y quien más quien menos se tomaba el coronavirus como algo pasajero... Lo que no podíamos imaginar es que el virus iba a darle la vuelta a nuestras vidas. Poco después llegó el confinamiento, el miedo, la soledad, la ascensión por la curva de los contagios y de muertes, los aplausos de las ocho, las comidas en los felpudos, el terror de las residencias, las sanciones, las protestas, los negacionistas... En poco tiempo nos hicimos expertos en virología y epidemiología y comentábamos las cifras y las estrategias en videollamadas y chats, que se nos llenaron de memes y noticias falsas. Pronto llegaron los ERTE y los ERE y los negocios cerrados y las colas del hambre y el salvar la temporada y salvar la Navidad y las olas de contagios y muertes subiendo y bajando por la montaña rusa y la lentitud de las vacunas... Y ya solo nos acordamos para hacer chanza de que esto nos uniría más o nos haría más fuertes. Yo ya solo espero que esto sea la última temporada de ‘Los Serrano’ y que alguien me despierte.

@ Fdelama