No sabemos si para entender a Putin, a AstraZeneca o a la Comisión Europea conviene ser analista político o letrista de rap. Los cantantes de rap se limitan a cagarse en los mismos sucesos que los analistas intentan descifrar educadamente. Pero ciscarse en lo incomprensible es un modo de acercarse a ello del que en ocasiones se obtienen resultados. Estoy en la consulta del médico, donde he trabado conversación con una señora de nacionalidad rusa. Le acaban de sacar sangre y se encuentra un poco mareada, por lo que me ofrezco a acompañarla hasta donde tenga el coche.

-He venido en el metro -dice.

-Yo he traído coche. Si no vive muy lejos, puedo llevarla hasta su casa.

La señora acepta con gratitud y nos ponemos en camino. Le pregunto, para romper el silencio, por el opositor Navalny y todo ese lío de los envenenamientos. Ella compone un gesto de cansancio. Dice que trabajó de periodista en Rusia. Escribía editoriales para una revista de tirada escasísima.

Un día se dio cuenta de que explicaba la situación política a base de fórmulas retóricas que, pareciendo originales, eran de todo a cien.

-No muy diferentes -añade- de las que usted lee o escucha aquí. El análisis político, debido en parte, a su profusión, no hace otra cosa que reforzar la ignorancia que tenemos de la cosa pública y de colaborar por tanto al mantenimiento de los sistemas.

- ¿Entonces? -le pregunto.

- ¿Entonces qué?

- ¿Cómo entender el mundo?

-Hágase usted un análisis de heces -me recomienda-, hay más verdad en un análisis de heces que en dieciocho editoriales de la prensa convencional.

-Yo no leo prensa convencional -le digo.

-Toda ella es convencional -dice ella bajándose del coche, pues hemos llegado a donde vive.

De regreso al médico, pongo la radio y aparece un rapero cagándose con sus rimas en la economía. Milagrosamente, esas rimas adquieren de súbito un valor semejante al que encuentran los expertos del covid en los estudios de las aguas residuales. Cuando llego a la consulta, se me ha pasado la vez.