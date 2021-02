Alerta roja en la UD Ibiza-Ushuaïa

La temporada 2020-21 no está siendo como se esperaba para la UD Ibiza-Ushuaïa Volley, un equipo que ahora mismo se ve abocado a ganar partidos para salir del abismo y de la zona peligrosa de la Superliga masculina. Después del visto y no visto en la Copa del Rey, actualmente los esfuerzos se deben centrar en no bajar, porque parece harto complicado que los celestes acaben disputando el ‘play-off’ por el título. Más que nada, por las sensaciones que transmiten, que aunque fueron mejores en el duelo copero ante el Teruel, la realidad dice que en 2021 son ya seis derrotas y todas por 3-0 o 0-3. Un hipotético descenso de los pitiusos a la segunda categoría nacional sería un desastre porque al iniciarse el curso se habían depositado muchas esperanzas en conseguir algo grande esta campaña. Como siempre. Es cierto que está siendo un ejercicio atípico, marcado por el covid, que ha afectado y alterado los planes del bloque que entrena Aitor Barreros, obligando a aplazar partidos y restando jornadas de entrenamiento. También que ahora se han quedado sin Wallaf de Oliveira, uno de sus jugadores franquicia. Y que en la entidad tratan de apagar el incendio del caso Raúl Muñoz, que fue apartado del equipo en la Copa. Demasiado ruido para jugar al voleibol con tranquilidad.