Selva jurídica en el covid-19

Haciendo ejercicio el pasado fin de semana antes de iniciar febrero, en concreto marcha rápida y con indumentaria indudablemente deportiva -también algo sudado después de una larga hora-, fui interceptado por una patrulla local que desde el interior de su vehículo me requirió el uso de la mascarilla. Lo fui porque justamente pasaba en ese momento por un tramo urbano, entre zonas campestres, si bien pocas interacciones visuales pude tener más allá de nuestros apreciados agentes. Ante el comentario de estar realizando ejercicio se me indicó que solo procedía su ausencia de uso en caso de estar corriendo, que para no usarla había que correr.

Acaté temporalmente por no seguir la discusión, planteándome después si el conocido como ‘trote cochinero’ eximiría o no del uso. Desconozco cuál hubiera sido la respuesta aunque con toda seguridad hubiera sido sorprendente, más aun recordando cómo al inicio del estado de alarma, en una conocida panadería de la calle principal del mismo término municipal, se procedió a dar indicaciones por parte de ese cuerpo policial respecto a solo tener permitido vender pan pues, en su genial interpretación del RD 463/2020, alimentos o productos ‘de primera necesidad’, significaba prohibir vender pasteles, tartas y bollos, los mismos que sí se podían adquirir en cualquier supermercado.

Más allá de lo intrascendente de ambas anécdotas, lo comento porque es un buen ejemplo de la situación que vive hoy día el mundo jurídico, que no solo abarca los Juzgados y Tribunales, sino que influye en todas y cada una de las normas de nuestro día a día, también las convencionales, y los principios que las rigen.

Iniciada la excepcionalidad del covid-19 se vive una suerte de perspectivismo jurídico acentuado, que cada vez va a más, en que, si bien la norma es aparentemente única, existen tantas interpretaciones como sujetos la interpretan. Si bien podría decirse desde un perspectivismo estricto que esto siempre fue así, actualmente se encuentra acentuado por cuanto parece que cada uno de los sujetos explícitamente busca alejarse de cualquier similitud con el otro, algo que nunca había ocurrido.

Hasta la fecha, podían encontrarse bloques de pensamiento, corrientes o líneas, con voces discrepantes, naturalmente, pero siempre con unas bases o principios comunes. Hoy ha sido tal el drástico cambio producido por el covid-19 con decretos, recomendaciones, medidas, su escasa duración y gran volatibilidad que ha provocado que se pierdan todas las referencias. En ausencia de criterio respecto no ya solo a lo normativo, sino a lo práctico, a lo que funciona, a lo que conviene, a lo razonable, no existe nada a lo que aferrarse. A ello se le une el dislate de querer controlar todos y cada uno de los aspectos de la vida, con ingentes e infinitas reglas, mutables periódicamente al estilo de que lo que ayer servía hoy ya no sirve -si es que en todo este tiempo haya servido algo- que las desacreditan y que provocan escepticismo ante la ausencia de razonabilidad y sentido común, lo cual sitúa a cada individuo en la más absoluta desorientación y perdición.

Asimismo y sobre todo, la incoherencia y los bandazos de cualesquiera medidas en cualesquiera lugares, pues no existen apenas bases comunes aplicables a todos, son la puntilla a que cada uno parezca querer erigirse en garante de las normas generales, inexistentes, ya que al no haber unificación, resultan ingobernables y, por tanto, cada uno al pretender aplicar dichas normas apelando a una supuesta legitimación no hace sino proyectar su norma particular, a veces influenciada por sus intereses y otras por sus instintos, pues son los únicos patrones que perduran.

Es tal la inseguridad en todos los ámbitos que el jurídico, último garante de un mínimo de seguridad del individuo, parece también haber sucumbido, vistas todas sus normas pisoteadas y vulneradas, si es que no ha sido, precisamente, el causante del impensable caos en que nos vemos sumidos.

Ese es el momento que vivimos hoy, tristemente. Grave y peligroso hasta el extremo.

A todo esto, ¿era obligatorio utilizar la mascarilla excepto corriendo? Al lector curioso queda su interpretación, en justa correspondencia con lo dicho anteriormente, del BOIB n.º 201, de 28/11/2020 -último conocido al respecto, si bien perfectamente podría haber múltiples posteriores- que en el 4º guion del punto 2 del ‘Anexo del Plan de Medidas de Prevención, Contención y Coordinación para hacer frente a la crisis aanitaria ocasionada por la covid-19’, dentro del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 27 de noviembre de 2020 por el que se establecen los niveles de alerta sanitaria y se aprueba el nuevo Plan, antes citado, dice:

«El uso de mascarilla no será obligatorio durante la práctica de actividad física intensa o moderada, actividades acuáticas o uso de instrumentos musicales de viento. También se exceptúa de dicha obligación el momento de consumir alimentos y bebidas, pero no durante los tiempos de espera ni en la posterior sobremesa. Asimismo, tampoco será obligatorio su uso en los espacios de la naturaleza o al aire libre fuera de los núcleos de población, en las playas y piscinas, siempre y cuando la afluencia de personas en dichos espacios permita el mantenimiento de la distancia interpersonal».