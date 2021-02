Los muertos, el «mal menor»

No es el chuleo egoísta de los que llevan cada día la mascarilla de babero, como si esto no fuera con ellos, para demostrar lo «rebeldes» y «guais» que son, hasta que ven a un policía. No son las cansinas majaderías de los negacionistas de cerebro abducido y pobre materia gris. Ni siquiera la vileza con que rebuznan «autopsia» por cada víctima del SARS-CoV-2, como si se trataran de meros trozos de carne sin una familia que las duele y llora. O los espeluznantes comentarios de que si un viejo fallece no es noticia, aunque sin el maldito virus José, Antoni, Catalina..., con achaques y todo, hoy seguirían vivos. Lo que más me remueve la conciencia, y las entrañas, es el cinismo del discurso, con predicamento en sectores empresariales y políticos, que admite su sacrificio como un peaje necesario para reactivar la economía. Ya que, por edad, más pronto que tarde tendría que morir la mayoría, que los demás podamos trabajar y alternar, nos vienen a decir. Al parecer, con «éxito». 22 personas han fallecido en las Pitiusas solo esta semana y aquí estamos mayormente de ‘luto’ por la temporada. Terrible. En sus últimos años, Mari consultaba las esquelas por si anunciaban el funeral de un amigo o conocido. Yo también lo hago estos días, pero para ponerles nombre, rostro, hijos, nietos, hermanos... vida a las «cifras» de la covid. Para recordar mi humanidad.