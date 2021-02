El Govern debe actuar contra quien se cuela en la vacunación

La vacunación de personas que no están en los grupos a los que se debe inmunizar en primer lugar es un escándalo que se repite en todos los puntos del país. También en Balears hemos conocido varios casos, uno de ellos el propio obispo de Mallorca y sus sacristanes, además de seis cargos directivos del Govern balear y del Consell de Mallorca a quienes no correspondía aún recibir la inyección. La justificación es la misma: que sobraban vacunas y para no perder dosis se las pusieron a quienes estaban a mano. Una explicación no convincente porque muchas de esas personas no tenían razón alguna que justificara su presencia en el lugar y en el momento preciso de las vacunaciones, pero que revela un importante error inicial, tanto por parte del Ministerio de Sanidad como de los gobiernos autónomos, al no establecer el procedimiento si se da la circunstancia de que no están todas las personas a quienes se debe inmunizar y sobran dosis.

Las vacunas están llegando con cuentagotas, a un ritmo muy lento, mientras la pandemia avanza sin control y se cobra vidas a diario en nuestras islas. El orden de vacunación que determinó el Ministerio de Sanidad, que da prioridad a los grupos más vulnerables (primero los mayores y grandes dependientes de las residencias, así como su personal), y a los trabajadores sociosanitarios que están en primera línea de lucha contra el covid, se debe cumplir a rajatabla. Escamotear vacunas a estos colectivos para destinarlas a personas a quienes aún no les corresponden es muy grave, pues supone un trato de favor por parte de quienes lo permiten y una muestra de egoísmo y desconsideración hacia los más vulnerables de quienes se cuelan injustificadamente. En ambos casos, son actuaciones impropias de quienes ejercen puestos de responsabilidad y están obligados a dar ejemplo de rectitud. Por tanto, es preciso analizar cada caso y tomar decisiones, que deben llegar incluso a la dimisión o la destitución. Habrá explicaciones razonables, pero la mayoría no lo son, como las que dio el obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull (que dijo haberlo hecho con la intención de «dar ejemplo», aunque lo mantuvo en secreto hasta que lo reveló Diario de Mallorca) o las que ha manifestado la consellera balear de Salud, Patricia Gómez, para defender a los altos cargos de su departamento que recibieron la vacuna el mismo día en que llegó a las islas, entre ellos el propio coordinador de la campaña de vacunación, Carlos Villafáfila.

Tanto Més como Podemos, socios del PSOE en el Govern, han exigido la dimisión o destitución de quienes se han saltado el protocolo de vacunación, pero tanto la presidenta, Francina Armengol, como Gómez han cerrado filas y han salido en defensa de sus subordinados. La tormenta política que ha desatado en el seno del Govern la vacunación indebida de directivos no amainará con la actitud de los socialistas de sostenella y no enmendalla, lo que desgasta aún más si cabe la imagen pública de un gobierno con más sombras que luces en la gestión de la pandemia y en la comunicación de sus decisiones a la ciudadanía.

A quienes han incumplido el protocolo de vacunación se les deben exigir responsabilidades, porque de lo contrario el mensaje que se da a los ciudadanos es que todo vale y que los espabilados salen impunes mientras el resto de la población, también la más vulnerable, aguarda pacientemente su turno. Mientras les llega, muchos se contagian, tienen que ser hospitalizados o mueren.

Es necesario que Salud establezca controles para asegurar que el protocolo a seguir cuando sobran dosis se cumple, y evitar así que haya aprovechados que se cuelen en la vacunación, mientras que aún no ha acabado la inmunización del personal sanitario ni ha empezado siquiera la de otras personas en situación riesgo, como las de más de 80 años o los enfermos crónicos. Si sobran dosis, se deben inocular a quienes sean más vulnerables frente al virus. En ningún caso a cargos directivos cuyo trabajo en un despacho no les convierte en personal de riesgo. La reacción del Govern de Armengol ante quienes se han saltado el orden de vacunación debe ser ejemplarizante y contundente. De otra forma, solo logrará ahondar en la desconfianza de la población hacia un Govern muy erosionado tras diez meses de gestión a menudo errática y cuestionable de la crisis.