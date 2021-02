«Sí, quiero. Gracias», respondí sin dudar. Por fin alguien me lo preguntaba. Así que recogí las bolsas, me metí en el coche y me puse a calcular. 10 céntimos por cada persona que acude a hacer la compra diariamente, lo que, en el remoto caso ‑-y tirando por lo bajini- de que fueran 400 de media al día, supondría 40 euros. Si esos cuarenta lereles los multiplicamos por 24, el número de supermercados Eroski que existen en la isla (la superficie en la que he visto esta iniciativa, aunque no dudo de que existan otras tiendas que la secunden) se alcanzarían los 960 euros diarios. Al mes, la población de Ibiza, sin resentirse el bolsillo, podría estar donando 28.800 euros a los bancos de alimentos de las entidades sociales para tratar de paliar la hecatombe de pobreza, hambruna y depresión que, gracias a la gestión de los gobiernos, empeora cada día. Así que, «sí, sí, quiero», le dije a la cajera del súper cuando me preguntó sobre esta pequeña contribución. Y aprovecho este espacio para animar a todos los y las trabajadoras del sector a preguntárselo a cada cliente que pase por caja porque, aunque reiterativo y peñazo, es un gesto que puede dar de comer a muchos de nuestros vecinos.