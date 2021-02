Tonto el último que se vacune

Nos preocupaban los que reniegan de las vacunas. Y del virus. ¡Ilusos! No aprendemos. Los que de verdad nos debían preocupar eran los de siempre. Los aprovechados. Los jetas. Los que consideran que sus nóminas astronómicas no son suficiente privilegio. Los que están convencidos de que sus cargos son un salvoconducto y una barra libre para todo. Para sobresueldos, para viajes (cuando se podía viajar), para regalar contratos a los amigos, para cremas corporales o para vacunas. Eso da igual. Los de siempre son los de siempre. Los de la sotana, que llevan casi dos milenios advirtiéndonos: «Los últimos serán los primeros». Nosotros pensando que se referían al reino de los cielos y era el de Pfizer. Los de los uniformes, esos que, presuntamente, serían capaces de ir a una guerra pero que no lo son de afrontar el día a día sin una vacuna. También los políticos y sus satélites, aferrados a los vacíos inmorales de sus propios protocolos, chupando los culillos de los viales como si no hubiera un mañana, adelantando a codazos metafóricos a quienes de verdad sí necesitan la vacuna porque son vulnerables y les va la vida en ello. De momento, la mayoría ahí están, agarrados a sus sillas. Ellos son los auténticos negacionistas. De la honestidad.