El desfile de altos cargos del PSOE en las islas que se han vacunado saltándose todos los protocolos y que han tenido que admitirlo cuando se ha hecho público, pero que, pese a ello, continúan como si nada en sus puestos. Especialmente sangrante es el caso del coordinador de vacunación de Balears, Carlos Villafáfila, que no esperó ni un día a vacunarse, el mismo día en que se iniciaba la campaña con los usuarios de las residencias. Es incomprensible que justifiquen su comportamiento, como ha hecho Villafáfila, con la excusa de que «sobraban vacunas», cuando tantas personas vulnerables aún no habían recibido su dosis. Si no dimiten, habrá que echarlos.