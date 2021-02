El present importa, però el futur també

Els joves d’avui en dia crec que no tenim cap idea del que podem fer al nostre futur, ja que no hi pensem, o també, perquè no hi ha cap orientador que ens digui les opcions a què podem aspirar. A mi m’agradaria, i crec que a la gran majoria d’alumnes també, que hi hagués un orientador amb més pes del que tenen, que ens pogués guiar en les diferents opcions que hi ha pel futur i tenir xerrades des de primer d’ESO on se’ns explicàs això, quins objectius podem perseguir segons els nostres valors i més coses com: pagar hipoteques, com comprar o llogar una casa, com és la factura de la llum, aigua, gas, com fer un currículum, com ajudar a una persona si està en perill o com reanimar-la… Tots sabem que hi ha diferents sortides després d’ESO o Batxillerat, però, quasi tots, fins els últims mesos d’aquestes etapes no sabem quina carrera escollir o si fer un mòdul. Per això, crec que seria important que dediquessin unes hores a una cosa que pot marcar el nostre futur. També podrien renovar el sistema educatiu que hi ha, ja que està molt antiquat des de fa molts d’anys. Per exemple, no tots tenim les mateixes capacitats d’aprenentatge ni tanta memòria per aprendre tres temes per a un examen. Podrien fer que els exàmens fossin més pràctics ja que en un futur no recordarem res del que hem donat a l’escola. Les classes haurien de ser més interactives i divertides perquè així aprendre no seria tan avorrit!