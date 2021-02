Menys excepcions, més protecció

Un exemple són les acadèmies d’idiomes, a les quals han permès seguir obertes justificant que són una espècie de centres educatius i que són necessàries per al continu aprenentatge dels nens. Trobo que aquesta decisió no és la més encertada. És cert que a llocs com aquests han imposat unes restriccions encara més estrictes però, encara així, hi segueix havent un gran perill de contagiar-se i com més s’estigui en contacte, més fàcil serà agafar aquest ‘bitxo’.

A més, que romanguin tancades presencialment, no implica deixar de donar classes, ja que hi ha moltes vies online per a continuar ensenyant.

D’altra banda, activitats com el futbol, conservatori, pintura... continuen obertes i moltes d’aquestes no tenen cap justificació. Fins i tot, a certes activitats com aquestes, no porten la mascareta posada mentre les practiquen; i són un clar contacte estret.

Les acadèmies de ball, per la seva banda, han tancat i han seguit les restriccions. Són un clar exemple a seguir, ja que han set prudents i han posat per davant la seguretat a continuar guanyant sous. També fan videotrucades i continuen fent el que els agrada sense perill.

Si ens imposen unes certes normes per reduir el nombre de contagis i no arribar a aquests extrems de tornar a un segon confinament, hem de ser prudents i seguir aquestes normatives, ja que no ens trobem en una situació davant la qual puguem fer broma.

Per això, demano que, tot i que les activitats extraescolars siguin importants en les nostres vides, durant uns dies podríem prescindir d’elles amb les menors excepcions i excuses possibles.

Ana Torres Ballesteros. Eivissa.