Cierre del alma

Volvemos la vista atrás en un miércoles que no es el miércoles de hace una semana y menos el de hace un año. Y empiezas a recordar todo lo que nos ha robado este virus mal educado, que no pidió permiso para entrar en nuestras vidas. No se ha conformado con atacar la salud de muchos y causar la muerte de otros muchos. Además nos ha echado el cierre al alma de todos. Lo único que no ha conseguido es educar a los imbéciles que siguen haciendo el imbécil en cualquier parte del mundo. Pero este miércoles que no es el miércoles de la semana pasada, echo de menos el ‘buenos días corazón’ de Sarah (con h), también al Camarón en casa de los Mouffe, mientras se oye el fuego y se queja el leño en la chimenea. Echo de menos a Pilí (esos ojos expectantes) esperando su ración de un no sé qué, ¿pero está bueno, verdad? Oír a la ‘más grande’ en casa de Toñi, al olor de un bullit de peix recién pescado por Vicente. ¿Les he dicho que el bullit iba acompañado de un vino de postín? No, pues sí. Mientras Montse nos relata alguna historia de este covid malquerido de la que ni siquiera quiero acordarme. Echo de menos a Roca dibujando una sonrisa cómplice cuando con socarronería, que no humor a la inglesa, nos cuenta una maldad de las de ‘si no e vero e ben trobato’ del comensal que tiene al lado… amigo por supuesto, si no, no vale la pena gastar en ingenio. Al ‘yo también quiero’ de un vitalista Enric, que sustituye a un ayer de ‘no puedo’. Echo de menos la mueca de extrañeza de Silvia en el Sueño oliendo un vino, cual experta sommelier y mirando con extrañeza al cliente a la pregunta ¿estará bueno? Si Silvia, puede servirlo… uf, qué descanso. O a Francesco con esa bonhomía con la que te recita el plato del día.